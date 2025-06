Garofano incaricato per le analisi sul delitto del trapano Su Garlasco | Verità c’è già ed è responsabilità di Stasi

Il caso del delitto di Garlasco, avvolto da mistero e tensione, trova una nuova svolta con l’incarico affidato a Luciano Garofano, ex comandante del RIS e biologo di fama. La sua esperienza sarà determinante nell’analizzare i reperti chiave, dal trapano al filo, per fare luce sulla verità. Grazie alla sua competenza, si apre una nuova pagina in questa intricata indagine, portando speranza di chiarimenti.

Luciano Garofano, generale, biologo ed ex comandante del Ris, è il consulente incaricato dal pm per esaminare i reperti chiave del delitto del trapano, ovvero il trapano e il filo sulla scena del crimine, avvenuto il 5 settembre 1995.

