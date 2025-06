Garnacho in Serie A | c’è la svolta affare da 55 mln

Il futuro di Garnacho sembra ormai essere lontano dal Manchester United, con un affare da 55 milioni di euro in vista. In Italia, l’attaccante continua a catturare l’attenzione degli appassionati, pronti a scoprire le prossime mosse del suo trasferimento. Le settimane a venire saranno cruciali per definirne il destino e il passaggio in Serie A potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella sua carriera.

Il futuro dell’attaccante è lontano dal Manchester United. In Italia lo si continua a seguire da vicino e presto sono attese delle novitĂ importanti Le prossime settimane si preannunciano fondamentali per il futuro di Garnacho. La sua avventura con il Manchester United si può definire praticamente conclusa. I Red Devils non hanno intenzione di continuare a puntare su di lui e la sessione estiva di calciomercato sarĂ decisiva per il suo trasferimento. Il club inglese, secondo le informazioni di fichajes.net, ha chiaramente la volontĂ di privarsene senza guardare molto al prezzo. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Garnacho in Serie A: c’è la svolta, affare da 55 mln

