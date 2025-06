Garlasco un altro colpo di scena Un testimone fa crollare l’alibi del fratello di Chiara la famiglia smentisce

Garlasco, un altro colpo di scena scuote le indagini: un testimone rivela che l’alibi del fratello di Chiara Poggi non regge più. La famiglia smentisce, mentre gli investigatori riaprono i fascicoli, analizzando ogni dettaglio, anche la spazzatura della villetta. La verità sulla morte di Chiara si fa sempre più sfuggente, e ora tocca a lui dover rispondere. La verità potrebbe finalmente emergere, portando chiarezza in un caso irrisolto da troppo tempo.

Le indagini su Andrea Sempio proseguono, così come il riesame di tutte le tracce, anche quelle nella spazzatura della villetta di Garlasco, per provare a fare chiarezza sulla morte di Chiara Poggi, a diciotto anni dal suo delitto. Come noto, Sempio ha sempre potuto godere del sostegno del fratello della ragazza uccisa, Marco Poggi, suo amico personale, ma stavolta tocca a lui dover spiegare. Garlasco, il testimone che smentisce il fratello di Chiara Poggi. Al settimanale Giallo, in edicola oggi, il gestore dell’albergo in Trentino, dove soggiornava la famiglia Poggi quando Chiara venne uccisa, svela un dettaglio che potrebbe rivelarsi clamoroso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, un altro colpo di scena. Un testimone fa crollare l’alibi del fratello di Chiara, la famiglia smentisce

