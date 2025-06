Garlasco tra i rifiuti di Chiara Poggi anche il Dna di Stasi Il suo avvocato | Dettagli interessanti | perché possono riscrivere la storia

Le ultime indiscrezioni sul DNA rinvenuto tra i rifiuti di Chiara Poggi a Garlasco stanno scuotendo il caso. Le analisi sui reperti trovati in via Pascoli potrebbero rivoluzionare la ricostruzione della tragica vicenda, offrendo nuovi spunti di riflessione. L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha annunciato che questi risultati potrebbero riscrivere la storia dell’omicidio, aprendo nuovi scenari legali e giudiziari da seguire con attenzione.

L'avvocato di Stasi ha spiegato che «sulla cannuccia» del brick di tè freddo «potrebbe, dobbiamo usare il condizionale ancora, esserci traccia» del Dna di Stasi.