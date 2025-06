Garlasco sulla spazzatura il profilo di Sempio non c' è | il punto sul dna

Nel giallo di Garlasco, l'attenzione si concentra sui reperti genetici trovati nella spazzatura di via Pascoli. Recenti analisi escludono la presenza del profilo di Andrea Sempio, lasciando spazio a nuovi interrogativi. La perizia, condotta dalla genetista Denise Albani, ha fatto chiarezza sulla scena del crimine e potrebbe essere la chiave per risolvere un caso che ha tenuto il paese con il fiato sospeso.

Nessun profilo di Andrea Sempio, solo quello della vittima, Chiara Poggi, e del condannato per l'omicidio, Alberto Stasi. √ą la novit√† che arriva dall'incidente probatorio sul delitto di Garlasco e dalle prime analisi condotte sulla spazzatura della villetta di via Pascoli e sui reperti della colazione del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio. Mercoled√¨ poco dopo le 18 la perita genetica Denise Albani, nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli per la maxi consulenza sui dna, ha condiviso via mail i risultati delle prime estrazioni con i consulenti della Procura di Pavia, Carlo Previder√® e Pierangela Grignani, il dottor Ugo Ricci per la difesa Stasi e il genetista Marzio Capra per la famiglia Poggi.