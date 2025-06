garlasco sulla spazzatura ci sono solo i dna di chiara e alberto

Dopo diciotto anni, il mistero di Garlasco si arricchisce di un dettaglio sorprendente: le tracce di DNA trovate sulla scena del crimine e sulla colazione del giorno fatale parlano chiaro, eppure nessuna novità emerge. Solo Chiara Poggi e una piccola traccia di Alberto Stasi sono state identificate. Quali segreti si nascondono ancora tra queste evidenze? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, e il caso è pronto a riaccendersi.

Dopo diciotto anni, le tracce della colazione sulla scena del delitto di Garlasco parlano per la prima volta. Ma non raccontano nulla di nuovo. Il Dna trovato sul sacchetto dell’immondizia e sui resti della colazione consumata la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli appartiene quasi esclusivamente a Chiara Poggi. L’unica eccezione? Una traccia genetica riconducibile ad Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, già condannato in via definitiva. Nessun profilo sconosciuto, nessuna svolta. I risultati dell’incidente probatorio appena concluso non rafforzano la pista «alternativa» che punta il dito su un altro sospettato, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Panorama.it