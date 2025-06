Garlasco sui rifiuti solo il Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi | dalle analisi nessun elemento contro Sempio

Le analisi sul caso di Garlasco rivelano una prova sorprendente: il DNA di Chiara Poggi è l’unico trovato sul sacchetto dell’immondizia sequestrato nella villetta di via Pascoli. La presenza di tracce genetiche di Alberto Stasi, condannato per il delitto, non fornisce elementi a sostegno delle accuse. Questo nuovo riscontro apre importanti interrogativi sull’intera vicenda e sulla veridicità delle piste finora battute.

C’è soprattutto il dna di Chiara Poggi sul contenuto del sacchetto azzurro dell’immondizia sequestrato nella villetta di via Pascoli a Garlasco. E l’unica traccia genetica diversa da quella della vittima appartiene ad Alberto Stasi, il fidanzato condannato in via definitiva per averla uccisa. Non offrono riscontri alla tesi dell’accusa i primi risultati dell’ incidente probatorio svolto nell’ambito della nuova indagine per il delitto dell’agosto 2007, che vede indagato Andrea Sempio, 37enne amico del fratello di Chiara, Marco. A quanto riferisce il Corriere della sera, il materiale biologico rinvenuto sul piattino di plastica e sulle linguette dei due “ Fruttolo ” gettati nel sacco appartiene a Chiara, mentre quello sulla cannuccia del brick dell’ Estathé è riferibile a Stasi (che la sera prima dell’omicidio aveva cenato con la vittima). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, “sui rifiuti solo il Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi”: dalle analisi nessun elemento contro Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - chiara - poggi - alberto

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Translate postGarlasco, tra i rifiuti mai analizzati c'è solo il Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: nessuna traccia di Andrea Sempio Vai su X

Chiara Poggi è morta il 13 agosto 2007. Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni per quell'omicidio. Queste sono le uniche certezze del caso di Garlasco. Poi c'è una verità alternativa, che da qualche mese si sta costruendo tra le vie della cittadina lombarda Vai su Facebook

Delitto Garlasco, su spazzatura di casa Poggi c'è solo il Dna di Chiara e Alberto Stasi; Garlasco, Fruttolo mangiato da Chiara ed Estathè bevuto da Alberto; Garlasco: Su spazzatura di casa Poggi solo tracce di Chiara e Alberto.

Delitto Garlasco, su spazzatura di casa Poggi c'è solo il Dna di Chiara e Alberto Stasi - I primi risultati dalle analisi della nuova inchiesta sul caso, dall'incidente probatorio. Lo riporta msn.com

Garlasco, sulla spazzatura di casa Poggi ci sono solo i Dna di Chiara e di Alberto Stasi - Sul contenuto del sacchetto dell’immondizia sequestrata nella villetta di via Pascoli a Garlasco c’è il Dna di Chiara Poggi. Da blitzquotidiano.it