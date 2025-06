Garlasco per ora dalla spazzatura solo dna di Chiara Poggi e Stasi | cosa significa l' inchiesta su Sempio

L'indagine di Garlasco si concentra sul DNA trovato nella spazzatura, che non esclude Stasi dall'essere coinvolto nell'omicidio di Chiara Poggi. Tuttavia, l'esame sui campioni non ha ancora potuto escludere Sempio, mantenendo vivo il suo ruolo nell'inchiesta. La questione resta complessa: perché Sempio è ancora sotto inchiesta? La risposta risiede nella delicatezza delle prove e nella continua ricerca della verità .

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi dubbi su Andrea Sempio. Biglietti sospetti trovati nella spazzatura, un'impronta vicino al corpo e un malore misterioso non comunicato riaccendono le speranze di scoprire la verità e mettere in discussione le versioni ufficiali.

