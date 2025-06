Garlasco l' ex comandante Gennaro Cassese e il mistero del capello trovato nella spazzatura | Non lo ricordo

Nel cuore di Garlasco, un enigma rimane irrisolto: il capello trovato nella spazzatura. Gennaro Cassese, ex comandante dei carabinieri di Vigevano e pioniere delle indagini sulla vicenda, ammette di non ricordare nulla a riguardo. Un dettaglio che potrebbe far luce o confondere ulteriormente una delle indagini piĂą complesse degli ultimi anni. Ma cosa nasconde davvero questa fibra? Il mistero si infittisce, lasciando tutti con piĂą domande che risposte.

“Garlasco, di chi è l’impronta”. Il comandante dei Ris ribalta tutto - Il 13 agosto 2007 a Garlasco, i Carabinieri del RIS, guidati dal comandante Luciano Garofano, entrano nella villetta di via Pascoli, dove è stata trovata morta Chiara Poggi.

Silvia Sempio (Zia di Andrea Sempio) il marito Amilcare Adami e il comandante Gennaro Cassese. Da ascoltare, ma tutto....tutto.... #Garlasco IL SISTEMA GARLASCO: ECCO I NOMI DEI (PRE)POTENTI! https://youtu.be/9J1YE-LiHeU?feature=shared… via @Y Vai su X

«Perché non avete raccolto quella prova? E quell’altra, perché non è stata registrata?» Carmelo Abbate non fa sconti e incalza il Colonnello Gennaro Cassese, che quando accaddero i fatti era capitano dei Carabinieri a Vigevano, e il brigadiere Roberto Penn Vai su Facebook

