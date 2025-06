Garlasco l' esito delle tracce di Dna sui resti della colazione mai analizzati prima | ecco perché non offrono nuovi appigli alla pista alternativa

Garlasco torna sotto i riflettori con le prime analisi del DNA sui resti della colazione mai esaminati prima. I risultati, ancora parziali, puntano principalmente su tracce di Chiara, ma una cannuccia rivela il DNA del suo fidanzato, attualmente in carcere per omicidio. Questa scoperta potrebbe cambiare le prospettive dell’indagine, offrendo nuovi spunti e riaccendendo la speranza di fare luce sulla verità .

Garlasco, udienza per l’incarico ai consulenti per se stabilire se le tracce di Dna sono utilizzabili - Oggi a Pavia si svolgerà un'udienza cruciale nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo le recenti perquisizioni, i consulenti saranno chiamati a valutare l'utilizzabilità delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, un passo fondamentale per la continuazione del processo e la ricerca della verità .

È la più importante delle battaglie sulla riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dall'assassinio di Chiara Poggi. Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio deciso dalla gip Daniela Garlaschelli. Avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell'in Vai su Facebook

Garlasco, la difesa di Stasi ai periti: "Cercate il sangue sulla traccia 10" - Un’analisi approfondita sull’impronta sporca lasciata dall’assassino sullo stipite del portone, mentre abbandona la scena del ... Secondo iltempo.it