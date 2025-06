Garlasco le tracce di Dna sui resti della colazione mai analizzati prima | Tutte di Chiara tranne una di Stasi

Nuovi dettagli emergono dall’indagine su Garlasco: le tracce di DNA sui resti della colazione puntano quasi tutte su Chiara, con un’unica eccezione di Stasi. Tuttavia, i primi risultati dell’incidente probatorio non rafforzano le ipotesi di una nuova inchiesta sull’omicidio del 2007. L’unico elemento sospetto riguarda la cannuccia, sulla quale è stato trovato il DNA del fidanzato della vittima, attualmente in carcere. Questa scoperta riapre alcune domande ancora senza risposta, lasciando aperti nuovi scenari nelle indagini.

I primi risultati dell'incidente probatorio non danno appigli alla nuova inchiesta sull'omicido del 2007. Dal piattino allo yogurt, emergono quasi solo tracce di Chiara. Su una cannuccia rilevato il Dna del fidanzato della vittima, in carcere per omicidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it