Garlasco le tracce di Dna sui resti della colazione | i risultati delle analisi

Dopo quasi 18 anni, arrivano i primi risultati delle analisi sul caso Chiara Poggi a Garlasco. Le tracce di DNA sui resti della colazione non sembrano aggiungere nuovi elementi alla complessa indagine. Questi esiti, attesi da tempo, pongono nuove questioni sulla ricostruzione dell’omicidio. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla verità nascosta dietro questa tragica vicenda.

Arrivano i primi risultati dell’ incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco. A distanza di quasi 18 anni, gli accertamenti voluti dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli, con l’incarico alla genetista Denise Albani e al dattiloscopista Domenico Marchegiani, non sembrano offrire nuovi elementi utili alla cosiddetta “inchiesta alternativa”. Sul contenuto del sacchetto dell’immondizia sequestrato all’epoca, è emerso quasi esclusivamente Dna della vittima, con una sola eccezione. I tamponi biologici effettuati giovedì 19 giugno negli uffici della Scientifica di Milano hanno restituito materiale genetico in quantitĂ sufficiente per una prima analisi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it