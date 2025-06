Garlasco l' audio tra Marchetto e Sportiello sul dietrofront di Marco Muschitta | il riferimento alle Cappa

Nel cuore del giallo di Garlasco, le rivelazioni di Marchetto e Sportiello accendono nuovi sospetti sul caso Muschitta e le gemelle Cappa. Un audio svela dettagli inediti e fa luce su un possibile dietrofront importante. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda, dove veritĂ e ombre si intrecciano nel racconto di chi ha vissuto da vicino il dramma.

Delitto di Garlasco, l'ex maresciallo Marchetto torna a parlare della conversazione con Sportiello su Marco Muschitta e le gemelle Cappa.

Garlasco, l'ex maresciallo Francesco Marchetto: «Alberto Stasi è innocente, volevo indagare su altri e mi hanno escluso. Le Cappa? Nessuno ha verificato l'alibi» - A Garlasco, il caso di Alberto Stasi torna sotto i riflettori. L'ex maresciallo Francesco Marchetto, che lo ha sempre sostenuto innocente, indica l’esclusione di altri sospetti e l’assenza di verifiche sull’alibi.

Conversazione tra Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello su Marco Musc... https://youtu.be/b2mmss6kNl8?feature=shared… via @YouTube #Garlasco Vai su X

Sportiello ha cominciato a parlare e a confidarsi, a esprimere non le sue idee ma quello che Muschitta gli avrebbe riferito quando Sportiello era a venuto a conoscenza che Muschitta aveva ritrattato tutto”. Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Vai su Facebook

