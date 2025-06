Garlasco l' albergatore di Falzes | Marco Poggi non era qui con i suoi genitori

Un racconto che si apre a nuove prospettive e mette in discussione le versioni ufficiali del tragico omicidio di Chiara. Dopo diciotto anni di indagini, il nuovo dettaglio arriva dal gestore dell'hotel di Falzes, sconvolgendo gli equilibri delle piste investigative e riaccendendo i riflettori su un caso che sembrava ormai chiuso. La verità potrebbe essere più complessa di quanto si pensasse, e tutto è ancora da scoprire.

Nuovo colpo di scena nel delitto di Garlasco. PerchĂ© dopo diciott'anni spunta la testimonianza del gestore dell'hotel di Falzes, in Trentino, dove la famiglia Poggi si trovava in vacanza quando Chiara, il 13 agosto 2007, è stata uccisa nella villetta di via Pascoli. L'albergatore avrebbe raccontato al settimanale Giallo che nella sua struttura, quell'estate, erano sì ospiti Giuseppe e Rita, ma il figlio Marco non c'era. Un racconto che si contrappone alle dichiarazioni agli atti dell'inchiesta, che raccontano perfino come, in quella vacanza, con Marco ci fosse anche l'amico della comitiva, Alessandro Biasibetti, partito pure lui con la sua famiglia il 4 agosto, mentre i Poggi erano arrivati in montagna il 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, l'albergatore di Falzes: "Marco Poggi non era qui con i suoi genitori"

