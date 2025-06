Garlasco il pasticcio delle scarpe e la traccia 44 mai analizzata | una strisciata di suola sporca non di sangue proprio sotto l’impronta 33 attribuita a Sempio

Nel mistero di Garlasco, un dettaglio inatteso cattura l’attenzione: una traccia di suola sporca, ma non di sangue, sotto l’impronta 33 attribuita a Sempio, e una strisciata sul muro vicino alla scena del delitto. Un enigma che solleva più domande che risposte, svelato solo attraverso un’attenta analisi tecnica. La verità nascosta dietro queste singolari evidenze potrebbe cambiare tutto...

Garlasco (Milano) – Sporca, ma non di sangue. È la traccia della suola di una scarpa sul muro di destra, all’altezza del secondo gradino della scala dello scantinato dove viene ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Si trova sotto la proiezione di sangue (che non dà colatura perché assorbita dalla parete) classificata con il numero 44 nella Consulenza tecnica redatta dal Ris di Parma nel 2007. Entrambe sono quasi in perpendicolare con la traccia 33, stampata all’altezza di un metro e mezzo: una consulenza della Procura di Pavia l’attribuisce per 15 ’minuzie’ a un’impronta palmare della mano destra di Andrea Sempio, il nuovo indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it