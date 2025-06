Garlasco il Dna sulla spazzatura è di Alberto Stasi e Chiara Poggi | i risultati dell' incidente probatorio I genitori della ragazza | Basta falsi scoop

In un caso che ha acceso i riflettori sull’oscuro mondo delle indagini, il DNA di Chiara Poggi è stato ritrovato sulla spazzatura di Garlasco, confermando le testimonianze e sfatando falsi scoop. I risultati dell’incidente probatorio rimettono in chiaro la verità, senza sorprese né colpi di scena, lasciando i genitori della vittima a riflettere su una realtà ormai evidente. La verità emerge, definitiva e inconfutabile.

Nessuna sorpresa. Nessun colpo di scena. C'è il Dna di Chiara Poggi sul contenuto del sacchetto dell'immondizia sequestrata nella villetta di via Pascoli a Garlasco e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, «il Dna sulla spazzatura è di Alberto Stasi e Chiara Poggi»: i risultati dell'incidente probatorio. I genitori della ragazza: «Basta falsi scoop»

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi dubbi su Andrea Sempio. Biglietti sospetti trovati nella spazzatura, un'impronta vicino al corpo e un malore misterioso non comunicato riaccendono le speranze di scoprire la verità e mettere in discussione le versioni ufficiali.

