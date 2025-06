Garlasco il Dna di Chiara e Alberto nella spazzatura e il testimone minacciato | Andrea Sempio andava al Santuario

Nel cuore di Garlasco, il DNA di Chiara Poggi e Alberto Stasi emerge dall’immondizia di via Pascoli, smontando le ipotesi alternative sull’omicidio del 2007. Nel frattempo, un testimone minacciato e nuovi dettagli sul santuario della Bozzola fanno luce su un caso che continua a sorprendere. La verità si svela passo dopo passo, mentre le indagini si intrecciano con le vite di chi ha vissuto quei drammatici eventi.

Nel sacchetto dell’immondizia di via Pascoli a Garlasco ci sono il Dna di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. L’inchiesta alternativa sull’omicidio del 13 agosto 2007 non trova quindi altri appigli per l’indagato Andrea Sempio. Ma intanto, mentre l’albergatore del Trentino dice che Marco Poggi non era in vacanza con i genitori, c’è un nuovo testimone sul Santuario della Bozzola e sulle gemelle Cappa. «Io vedevo le gemelle, insieme a volte anche con Chiara, però Stasi no», dice Maurizio, aggiungendo che invece Sempio veniva con un gruppo di amici. Per queste dichiarazioni è stato aggredito e minacciato da altri fedeli. 🔗 Leggi su Open.online