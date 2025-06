Garlasco i primi risultati dell'incidente probatorio | Sulla spazzatura solo tracce di Chiara e Stasi

Gli ultimi aggiornamenti su Garlasco portano una ventata di riflessione: i primi risultati dell'incidente probatorio sulla spazzatura rivelano tracce solo di Chiara Poggi e, in un caso, di Alberto Stasi. Un quadro che, al momento, ridimensiona le speranze di una svolta decisiva nel caso. Ma cosa ci riserva ancora questa intricata vicenda? Continua a leggere.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le analisi sui resti della colazione di Chiara Poggi, mai esaminati prima, hanno rilevato solo Dna della vittima e, in un caso, di Alberto Stasi. Le anticipazioni emerse, quindi, sembrano raffreddare le aspettative di chi auspicava una svolta decisiva nella riapertura del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

