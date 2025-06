Garlasco i genitori di Chiara Poggi all' attacco | Senza scrupoli la Procura non interviene

In un caso che ha scosso l’Italia per oltre 18 anni, i genitori di Chiara Poggi si trovano ancora una volta sotto attacco mediatico senza che la procura di Pavia intervenga. Le voci di stampa, accusate di diffondere fantasie e falsi scoop, mettono in discussione la verità e la memoria della giovane vittima, mentre la famiglia chiede chiarezza e giustizia. È ora di fare luce sulla verità, senza lasciarsi ingannare dalle false notizie.

I legali della famiglia di Chiara Poggi bollano come "fantasia" e "volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte" le notizie anticipate in queste ore da alcuni organi di stampa che sosterebbero, a 18 anni dal delitto di Garlasco, che il fratello della vittima Marco Poggi non si sarebbe trovato in Trentino nei giorni dell'omicidio. "Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo ", fanno sapere in una nota congiunta gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentato il padre della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, Giuseppe Poggi, la madre Rita Preda e lo stesso fratello Marco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, i genitori di Chiara Poggi all'attacco: "Senza scrupoli, la Procura non interviene"

