Garlasco ex comandante Cassese | Non consideravo di interesse la spazzatura sul pigiama di Chiara Poggi 4 impronte andate perse - VIDEO

Nel contesto del caso Garlasco, l'ex comandante Cassese rivela un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le sorti dell'indagine: le impronte sul pigiama di Chiara Poggi sono state perse durante l'esame. Un elemento che alimenta nuovi interrogativi sulla veridicitĂ delle prove e sul corso della giustizia. Il prossimo 4 luglio segnerĂ un passo fondamentale con la ripresa del maxi incidente probatorio, in attesa di fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Cassese ricorda un dettaglio cruciale: “Sul pigiama della ragazza c'erano quattro impronte che sono andate perse. Quando il medico legale ha ribaltato il corpo, il pigiama si è imbrattato di sangue e le tracce sono andate perse" Il prossimo 4 luglio riprenderĂ il maxi incidente probatorio leg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, ex comandante Cassese: "Non consideravo di interesse la spazzatura, sul pigiama di Chiara Poggi 4 impronte andate perse" - VIDEO

«Perché non avete raccolto quella prova? E quell’altra, perché non è stata registrata?» Carmelo Abbate non fa sconti e incalza il Colonnello Gennaro Cassese, che quando accaddero i fatti era capitano dei Carabinieri a Vigevano, e il brigadiere Roberto Penn Vai su Facebook

