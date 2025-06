Garlasco dubbi sulla vacanza di Marco Poggi coi genitori | la frase dell' albergatore e la telefonata di Sempio

Nel mistero che avvolge il delitto di Garlasco, emergono nuovi dubbi sulla vacanza di Marco Poggi con i genitori in Trentino nel 2007. La frase dell’albergatore e una telefonata sembrano mettere in discussione le versioni ufficiali, sollevando interrogativi sulla veridicità dei fatti. Ma cosa si nasconde realmente dietro queste testimonianze? La verità potrebbe essere più intricata di quanto immaginassimo.

Marco Poggi, il fratello di Chiara, non sarebbe stato in vacanza con i genitori in Trentino il giorno del delitto di Garlasco ad agosto 2007. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, dubbi sulla vacanza di Marco Poggi coi genitori: la frase dell'albergatore e la telefonata di Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - vacanza - marco - poggi

Delitto di Garlasco, il legale di Andrea Sempio mette in dubbio l’alibi di Marco Poggi: “Poteva tornare dalla vacanza in 2 ore” | VIDEO - Il delitto di Garlasco riaccende i riflettori su un caso che ha segnato la cronaca italiana. L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, non si ferma e mette in discussione l’alibi di Marco Poggi, insinuando che il rientro dalla vacanza fosse possibile in sole due ore.

CLAMOROSO, DELITTO DI GARLASCO. Settimanale Giallo: dov’era Marco Poggi, il fratello di Chiara, la sera e il giorno dell’omicidio? E’ sempre stato detto che era in vacanza con i genitori ma i gestori dell’hotel dicono - secondo Giallo - che Marco non c’era Vai su Facebook

? Sempio ha parlato con Chiara Poggi al telefono prima del delitto: “Sapeva che il fratello Marco era in vacanza” http://dlvr.it/TL9ddB #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #omicidio #giustizia Vai su X

Giallo di Garlasco, la rivelazione: «Marco Poggi non era in Trentino il giorno del delitto; Garlasco: Marco Poggi era davvero in Trentino? Gli avvocati della famiglia: “Basta falsi scoop”; Garlasco, i dubbi del titolare dell'hotel in Trentino su Marco Poggi e l'alibi della vacanza: Non era lì.

Giallo di Garlasco, colpo di scena: «Marco Poggi non era in Trentino il giorno del delitto». E spunta un audio choc sulle Cappa - Il titolare dell’hotel dove soggiornavano i Poggi rivela che Marco non si trovava lì il 13 agosto 2007. Secondo msn.com

Garlasco, l'albergatore di Falzes: "Marco Poggi non era qui con i suoi genitori" - Perché dopo diciott’anni spunta la testimonianza del gestore dell’hotel di Falzes, ... Lo riporta iltempo.it