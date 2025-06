Garlasco di chi è il Dna sul sachetto d' immondizia e il Fruttolo

Nel mistero di Garlasco, la pista del DNA sembra chiudersi anziché aprirsi. Secondo il Corriere della Sera, tracce genetiche di Chiara Poggi sono state trovate sul sacchetto dell’immondizia sequestrato nella sua casa, mentre l’unica altra traccia appartiene ad Alberto Stasi, il fidanzato condannato per il suo omicidio. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi alternative nell'inchiesta-bis, lasciando aperta una domanda: cosa rivela davvero questa nuova evidenza?

Non decolla la "pista alternativa" nell'inchiesta-bis su Garlasco. Secondo quanto riferisce in esclusiva il Corriere della Sera, c'è il Dna di Chiara Poggi sul contenuto del sacchetto dell'immondizia sequestrata nella villetta di via Pascoli dove la 26enne è stata uccisa la mattina del 13 agosto del 2007 e l'unica traccia genetica diversa da quella della vittima appartiene ad Alberto Stasi.,il fidanzato di Chiara già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Sono questi i primi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della nuova indagine disposta dalla Procura di Pavia che vede Andrea Sempio, amico di Marco Poggi fratello di Chiara, sospettato di concorso in omicidio.