Garlasco Cavallaro | Tutto contaminato? Cosa la fanno a fare l' inchiesta?

Emergono novità e verità mai accertate prima dalle nuove indagini del caso Garlasco. Gli esami del DNA fatti su alcuni reperti mai analizzati in precedenza, come l'ormai famoso "Fruttolo" rinvenuto nella busta della spazzatura, non hanno incastrato Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi - la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 nella propria abitazione - indagato per concorso in omicidio nella nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia. Per la giustizia l'autore del delitto è Alberto Stasi, oggi 41enne, allora fidanzato della vittima che sta scontando la sua pena a 16 anni di reclusione nel carcere di Bollate (in provincia di Milano). 🔗 Leggi su Iltempo.it