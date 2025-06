Garlasco analizzata l' immondizia | L' Estathè bevuto da Stasi Le tracce di Fruttolo sono di Chiara

L'ultima inchiesta sulla tragica morte di Chiara Poggi solleva nuove riflessioni sul caso, con analisi dettagliate dell'immondizia e tracce di fruttolo che confermano ancora una volta chi erano i protagonisti della scena. Nonostante le nuove verifiche, nulla sembra minare la conclusione principale: solo Alberto Stasi e Chiara Poggi hanno condiviso quei momenti cruciali. La veritĂ si fa sempre piĂą evidente, ma il mistero resta avvolto da un alone di interrogativi irrisolti.

L'ultimo accertamento della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio della 26enne Chiara Poggi non produce risultati alternativi a quanto stabilito nelle indagini precedenti: e cioè che a mangiare la cena e la colazione il giorno del delitto siano stati solo Alberto Stasi e la Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, analizzata l'immondizia: "L'Estathè bevuto da Stasi. Le tracce di Fruttolo sono di Chiara"

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Un testimone oggi deceduto citato dalle Iene ha parlato di una relazione tra la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007 e un uomo del paese, che non era Alberto Stasi. La corrispondenza con l'amica mai analizzata e il secondo cellulare per le comunicazi

Garlasco, analisi sul computer di Stasi dei periti Porta e Occhetti: "Pc stravolto dai Carabinieri, presenti contenuti pornografici"

Delitto Garlasco, su spazzatura di casa Poggi c'è solo il Dna di Chiara e Alberto Stasi - I primi risultati dalle analisi della nuova inchiesta sul caso, dall'incidente probatorio. rainews.it scrive