Preparati a scoprire un mondo di stimoli e riflessioni con il nuovo numero della Rivista de La Biennale di Venezia, intitolato "Anteguerra / Things to Come". Domenica 29 giugno alle 15.00, nel suggestivo Salone di Villa Mirabella nel parco de Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, si sveleranno le pagine di un'edizione che invita a guardare oltre l'orizzonte. Non mancare a questa occasione unica di immergerti in un viaggio tra arte, futuro e speranza.

Il secondo numero del 2025 della Rivista de La Biennale di Venezia, intitolato “Anteguerra Things to Come”, sarà presentato domenica 29 giugno alle ore 15.00 presso il Salone di Villa Mirabella, situato all’interno del parco monumentale de Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno ottengono la Bandiera Blu Fee per la qualità ambientale - Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno si sono distinte nel panorama turistico ottenendo la Bandiera Blu FEE per la qualità ambientale.

Per trovare il primo ristorante italiano nella classifica bisogna scendere al sedicesimo posto con Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia) Vai su Facebook

Gardone Riviera: presentazione del nuovo numero della rivista "La biennale di Venezia" - La Rivista de La Biennale di Venezia rinasce dopo un’interruzione di 53 anni dalla sua ultima pubblicazione, riallacciandosi alle attività dell’Archivio Storico della Biennale. Riporta bresciatoday.it

Gardone Riviera conquista la prima pagina della rivista "Borghi & città" - Gardone Riviera protagonista della rivista ufficiale dell'associazione «I Borghi più belli d’Italia» di cui il comune benacense fa parte. Secondo primabrescia.it