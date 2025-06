Garanzie irregolari e lavori fermi quale sarà il destino della vecchia fabbrica Marelli

Il destino della storica fabbrica Marelli, simbolo di un’epoca di progresso e lavoro, rimane incerto tra promesse disattese e progetti mai realizzati. Un’area di 400mila metri quadrati che potrebbe rinascere come quartiere vivo, con case, attività, un parco e un asilo, o forse si trasformerà in qualcosa di diverso, come un nuovo ospedale. La domanda è: quale sarà il futuro di questa memoria industriale?

Dovevano esserci case, attività produttive, un parco e un asilo. Negli ultimi anni si parlava invece di un nuovo ospedale di uno dei più grandi gruppi della sanità privata. Il destino dei 400mila metri quadrati calpestati ogni giorno dagli operai della Ercole Marelli all’inizio del Novecento, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Garanzie di pagamento irregolari e lavori fermi, quale sarà il destino della vecchia fabbrica Marelli - Un capitolo ancora aperto, tra promesse dimenticate e speranze sospese. La vecchia fabbrica Marelli, simbolo di un passato industriale fiorente, si trova ora al centro di un'incertezza che coinvolge lavoratori, cittadini e amministratori.

