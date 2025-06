Garage a fuoco a San Casciano fumo nero e rischio esplosione Arrivano i vigili del fuoco

Un incendio minaccia la tranquillità di San Casciano Val di Pesa: un garage avvolto da un fumo nero denso e un rischio esplosione imminente hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. La prontezza di un operatore fuori servizio ha evitato una tragedia, rimuovendo una bombola di GPL prima che potesse esplodere. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa emergenza e quali misure sono state adottate per garantire la sicurezza del paese.

San Casciano (Firenze), 26 giugno 2025 – Incendio in un garage a San Casciano Val di Pesa. Paura in paese per l’altissima colonna di fumo sprigionata. Sono stati allertati i vigili del fuoco e uno, fuori dal servizio, ha prontamente rimosso una bombola di GPL prima che questa potesse essere compromessa dall’irraggiamento del calore. La squadra del comando di Firenze distaccamento di San Casciano, giunta sul posto, ha effettuato lo spegnimento del locale. Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto appreso non ci sono persone ferite né danni alle abitazioni vicine al garage. L’operazione è avvenuta poco dopo le 18 di oggi, 26 giugno, in Borgo Sarchiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Garage a fuoco a San Casciano, fumo nero e rischio esplosione. Arrivano i vigili del fuoco

