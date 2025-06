Galletti la proposta-appello | Salviamo gli sportelli bancari

In un'epoca in cui l'accesso ai servizi bancari dovrebbe essere un diritto, molte comunità dell’Emilia-Romagna vivono il dramma della chiusura degli sportelli. Gian Luca Galletti, vicepresidente di Federazione Bcc Emilia-Romagna e presidente di Emil Banca, lancia un appello urgente per invertire questa tendenza e salvaguardare i servizi essenziali. È ora di agire per ridare vita alle nostre aree interne e garantire un futuro più equo e connesso per tutti.

Sportelli bancari che chiudono, serrande abbassate e cittadini lasciati soli. Negli ultimi anni, l’ Emilia-Romagna, soprattutto nelle aree interne, ha visto un preoccupante fenomeno di desertificazione bancaria, con la chiusura progressiva degli sportelli che sta lasciando interi territori privi di servizi essenziali. Gian Luca Galletti, vicepresidente della Federazione Bcc Emilia-Romagna e presidente di Emil Banca, lancia una proposta-appello per salvare i presìdi finanziari rimasti, ampliandone però la funzione sociale. Galletti, quanto è grave il fenomeno della desertificazione bancaria? "Negli ultimi nove anni, l’Emilia-Romagna ha perso circa un terzo degli sportelli bancari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Galletti, la proposta-appello: "Salviamo gli sportelli bancari"

