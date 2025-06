Gallardo spiega perché la Fifa ha penalizzato il River al Mondiale per Club | È una cosa insolita

Nel mondo del calcio, le decisioni della FIFA possono scatenare analisi e polemiche. Gallardo, l'allenatore del River Plate, spiega perché la penalizzazione al club nel Mondiale per club 2000 è stata insolita e controversa. La sua riflessione si concentra sulla strategia di mostrare in diretta i gol del Monterrey, che, secondo lui, ha distolto l'attenzione dalla vera essenza della partita. Ma cosa c'è dietro questa scelta e come ha influito sul risultato? Continua a leggere.

Il River Plate è crollato nel secondo tempo contro l'Inter e per Gallardo ha influito anche la scelta della Fifa di mostrare in diretta i gol del Monterrey: "È come non capire l'essenza della partita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

