Gallardo | Espulsione decisiva ma Inter superiore! Poi un alibi

Gallardo analizza la sconfitta del River Plate contro l'Inter, sottolineando come l'espulsione decisiva e l'assenza di alcuni giocatori abbiano influito sul risultato. Nonostante le difficoltĂ , il tecnico ha evidenziato l'impegno della squadra nel primo tempo, cercando di mettere pressione a una formazione forte sia fisicamente che tecnicamente. La partita contro l'Inter rimane un'esperienza di crescita, ma ora si guarda avanti con determinazione verso le prossime sfide.

Gallardo in conferenza stampa ha commentato la sconfitta del suo River Plate contro l’Inter. Le parole anche sulla partita in contemporanea del Monterrey. Gallardo, come commenta la partita? Al di lĂ della mancanza di giocatori a centrocampo, da cui siamo arrivati??impoveriti, abbiamo cercato di giocare mettendo loro pressione nel primo tempo, con la chiara intenzione di provarci contro una squadra forte fisicamente e brava tecnicamente. L’espulsione ha cambiato la partita? L’espulsione di MartĂ­nez Quarta non ci ha dato alcuna possibilitĂ alla fine, nonostante l’impegno profuso nel primo tempo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gallardo: «Espulsione decisiva, ma Inter superiore!» Poi un alibi

In questa notizia si parla di: gallardo - inter - espulsione - decisiva

Gallardo: "Con l'Inter è una finale. E il mio River è pronto" - L’emozione è alle stelle: Gallardo e l’Inter 232 sono a un passo dalla finale, mentre il River 232 si prepara con determinazione.

Mondiale per Club, Inter-River Plate 0-0: Martinez Quarta espulso, nerazzurri in 11 contro 10.

Inter agli ottavi nel segno di Pio: Esposito e Bastoni regalano a Chivu la seconda vittoria - Il gol del giovane attaccante azzurro e quello del difensore garantiscono successo e primo posto nel girone ai nerazzurri: ora agli ottavi ci sara il Fluminense ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Mondiale per Club 2025, Inter-River Plate 2-0: i nerazzurri passano agli ottavi - I nerazzurri con questa vittoria si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Secondo msn.com