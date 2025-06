Gallardo analizza | Il rosso ci ha lasciato senza chance ma abbiamo giocato la partita che pensavamo di fare Poi la lamentela

Nel cuore di un match intenso, Gallardo riflette sulla sconfitta del River Plate contro l'Inter, sottolineando come il rosso abbia complicato le cose, ma mantenendo la fiducia nel piano iniziale. Il tecnico argentino evidenzia la determinazione della sua squadra e analizza le ragioni della delusione, senza rinunciare alla volontà di migliorare. La partita ha dimostrato che, anche nelle difficoltà , la strategia può fare la differenza...

Gallardo: «Il rosso ci ha lasciato senza chance, ma abbiamo giocato la partita che pensavamo di fare». Le parole del tecnico del River Plate. Nel postpartita di Inter River Plate, sfida del terzo e ultimo turno del girone E del Mondiale per Club vinta dai nerazzurri per 2 a 0, il tecnico degli argentini Marcelo Gallardo ha parlato così. L’ANALISI SUL MATCH – « Eravamo in partita nel primo tempo. Volevamo giocare così nonostante la mancanza di giocatori importanti per noi. Avevamo la chiara intenzione di dare il massimo, di pressare contro una squadra che gioca bene, è forte fisicamente e tecnicamente. 🔗 Leggi su Internews24.com