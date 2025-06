Galatasaray Buruk chiama Osimhen | riflessioni in corso e il Napoli attende per l'assalto finale a Nunez Lang e Ndoye

Il calciomercato infiamma le passioni: Galatasaray sfida Burak, Osimhen si fa strada e il Napoli si prepara all’assalto finale per Nunez e Ndoye. Un’estate di riflessioni e attese, tra sogni di gloria e strategie da perfezionare. La pausa estiva, tanto meritata, si trasforma in un momento cruciale per delineare i prossimi passi e tornare più forti che mai. La vera sfida sta per cominciare…

Una vacanza meritata da terminare, un`attesa che si sta facendo importante, un periodo lontano dai riflettori per capire quale sia la migliore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: galatasaray - buruk - chiama - osimhen

Galatasaray, Buruk chiama Osimhen: riflessioni in corso e il Napoli attende per l'assalto finale a Nunez, Lang e Ndoye; Icardi, accoglienza al veleno per Osimhen al Galatasaray: il messaggio social dice tutto; Fenerbahce, il retroscena sulla follia di Mourinho: perché ha preso Buruk per il naso e che cosa rischia.

Galatasaray, Buruk chiama Osimhen: riflessioni in corso e il Napoli attende per l'assalto finale a Nunez, Lang e Ndoye - Una vacanza meritata da terminare, un`attesa che si sta facendo importante, un periodo lontano dai riflettori per capire quale sia la migliore scelta da prendere. Lo riporta calciomercato.com

Galatasaray a Victor Osimhen: “Sta facendo aspettare troppo” - Il Galatasaray avrebbe già trovato l’accordo con il Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen, ma l’attaccante nigeriano continua a prendere tempo. Riporta stadiosport.it