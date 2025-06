Gage Goldberg | Il football è la mia priorità ma il wrestling è il mio piano B

appassionare appassionati di tutto il mondo. Gage Goldberg, con la sua determinazione e la sua passione, ha fatto della priorità il football, ma il wrestling resta il suo piano B. Ora, con questa sfida epica alle porte, si prepara a scrivere un capitolo indimenticabile nel grande libro dello sport e dello spettacolo, dimostrando che, quando si tratta di cuore e dedizione, nulla è impossibile.

L'attesa per il match conclusivo della carriera di Bill Goldberg è ormai agli sgoccioli. L'ex campione Universale è pronto a tornare sul ring un'ultima volta, dopo mesi e mesi di proclami, attese e allenamenti durissimi, per sfidare Gunther a Saturday Night's Main Event il prossimo 12 luglio. Un incontro tra due dei wrestler più importanti e con meno sconfitte delle rispettive generazioni, e che nonostante lo scetticismo iniziale sta iniziando a intrigare i fan. Soprattutto perché è difficile ipotizzare uno scenario in cui Gunther uscirà sconfitto e Goldberg si ritirerà da campione. Ma allora come finirà l'incontro? In molti stanno ipotizzando il coinvolgimenti di Gage, il figlio di Bill che ha già fatto un paio di apparizioni a bordo ring in WWE, ma che non ha mai messo davvero piede tra le corde come wrestler.