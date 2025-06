Future Spaces Geografie Personali per un Futuro Condiviso

Scoprite come le nostre geografie personali plasmino il futuro condiviso in un percorso coinvolgente curato da Joe Hansen e Cristina Madini. Entrata libera, questa mostra stimolante vi invita ad esplorare i legami tra spazi naturali e identità , riflettendo sulle trasformazioni che ci guideranno verso un domani più consapevole e sostenibile. Un viaggio che apre nuove prospettive, invitandovi a ripensare il nostro mondo in continua evoluzione.

A cura di Joe Hansen and Cristina Madini Entrata libera Un viaggio stimolante con Future Spaces, una mostra che vi guiderà attraverso una riflessione profonda sui nostri spazi naturali vitali, intesi non solo come l'ambiente che ci circonda ma anche come i paesaggi in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

