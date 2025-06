Futball Cava Ronco anche Giacomo Garavini rinnova | Riusciremo ad alzare l’asticella

Il futuro del Futball Cava Ronco si conferma sempre più brillante con il rinnovo di Giacomo Garavini, talento classe 2000 che ha già dimostrato tutto il suo valore nel centrocampo biancorosso. Arrivato nella stagione 2023/2024, Garavini è diventato un pilastro della squadra, contribuendo con impegno e determinazione. Con questa conferma, riusciremo ad alzare ulteriormente l’asticella e a scrivere nuovi capitoli di successo.

