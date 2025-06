Furto in casa a Centola l'imprenditore confessa | ha ucciso uno dei ladri e ha nascosto il corpo

Un episodio drammatico scuote Centola: un imprenditore 60enne confessa di aver ucciso uno dei ladri durante una tentata irruzione nella sua casa, nascondendo il corpo. La vicenda, ancora in evoluzione, solleva interrogativi sulla legittima difesa e sulla gestione della sicurezza domestica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica notte e le implicazioni che potrebbe avere.

Il 60enne ha fatto ritrovare il corpo del 25enne Rivaldo Rusi: sarebbe stato lui a ucciderlo durante l'irruzione della banda di ladri nella sua villetta di Foria di Centola (Salerno). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Centola, ladri in casa nella notte: il proprietario spara e ne ferisce uno - e, in un gesto di difesa, ha esploso alcuni colpi. La scena si è conclusa con un ladro ferito e tre malviventi in fuga, lasciando dietro di sé una notte di tensione e paura a Centola, che ora si interroga sulla sicurezza delle proprie case e sulla necessità di maggiori controlli.

