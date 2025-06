Furti vandalismi degrado | a Rimini negozi e hotel arruolano 200 vigilantes

Con l’estate in pieno svolgimento, Rimini si mobilita per garantire sicurezza e tranquillità. Negozi, hotel e stabilimenti balneari uniscono le forze, arruolando oltre 200 vigilantes per contrastare furti, vandalismi e degrado. La collaborazione tra attività locali si intensifica per proteggere il patrimonio e offrire ai visitatori un’estate serena, dimostrando che la sicurezza condivisa è la miglior difesa contro le minacce estive.

Rimini, 26 giugno 2025 – Con l’estate entrata nel vivo, cresce la richiesta di sicurezza. Alberghi, stabilimenti balneari, negozi, tabaccherie, farmacie: aumenta il numero delle attività che, per mettersi al riparo da furti, vandalismi e degrado, hanno deciso di ricorrere a servizi di vigilanza privati. Succede a Marebello, dove una trentina di esercenti hanno scelto di far fronte comune per assicurarsi il pattugliamento notturno, dalle 22 alle 5 del mattino, con l’obiettivo primario di "presidiare l’orario di chiusura delle attività e le serate animate della movida estiva ". A Marebello non sono però i soli e anche in altre zone della città, specialmente quelle più turistiche, stanno seguendo l’esempio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti, vandalismi, degrado: a Rimini negozi e hotel arruolano 200 vigilantes

In questa notizia si parla di: furti - vandalismi - degrado - rimini

Furti, vandalismi e baby gang, a Caerano solo due vigili. Lega: «Servono telecamere» - A Caerano San Marco, la crescente preoccupazione per furti, vandalismi e l'attività delle baby gang ha sollevato forti critiche verso l'amministrazione guidata dalla sindaca Francesca Altin (Fratelli d'Italia).

Cupola distrutta e attrezzature per fare yoga rubate: vandali in azione sul lungomare; Quartiere Matteotti, vandalismo e furtarelli all'ordine del giorno: Simbolo del degrado della città; Risse, rapine, atti vandalici, ora Bellaria ha paura. Non è più un'isola felice, serve più controllo.

Furti, rapine e vandalismi: 3 imprese toscane su 10 si sentono insicure, reati in aumento - la Nazione - “Basta degrado e insicurezza” Articolo: Furto in casa di un poliziotto, l’agente lo vede e lo arresta; Articolo: ... lanazione.it scrive

Furto con spaccata in una gioielleria in centro a Rimini - MSN - Spaccata nella notte in pieno centro a Rimini alla storica gioielleria Benvenuti di via Garibaldi. Come scrive msn.com