Furti in pieno giorno | rubati 2.000 euro e una collana d' oro

Maggio e giugno sono stati mesi intensi per i carabinieri di Rovereto, che hanno smascherato due coppie di ladri responsabili di furti in pieno giorno. Tra i colpi, spiccano il furto di 2000 euro e di una preziosa collana d’oro. La loro abilità nel mimetizzarsi tra le persone ha messo a dura prova la sicurezza della città , ma ora la loro cattura rappresenta un passo importante verso la tutela dei cittadini.

Sono stati mesi movimentati quelli di maggio e giugno per i carabinieri di Rovereto che, nei giorni scorsi, hanno identificato due coppie di ladri che hanno commesso dei furti nella cittĂ della quercia. Nel primo caso, sono state individuate due donne che nel mese di maggio, approfittando. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

