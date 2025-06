Furti ai turisti tedeschi in manette la banda dei camper

Un'altra operazione di successo della Polizia Stradale di Bologna ha scongiurato il rischio per i turisti stranieri, questa volta tedeschi, vittime di una banda di criminali specializzata in furti ai camper. Tre uomini, tra i 45 e i 50 anni, sono finiti in manette martedì 24 giugno dopo aver tentato di svaligiare un veicolo con a bordo due anziani visitatori. La sicurezza dei viaggiatori resta una priorità, e questa azione dimostra come la lotta al crimine sia quotidiana e determinata.

Un nuovo colpo ai danni di turisti stranieri è stato sventato dalla Polizia Stradale di Bologna. Tre uomini, tra i 45 e i 50 anni, sono stati arrestati martedì 24 giugno dopo aver svaligiato un camper con a bordo due anziani cittadini tedeschi, in sosta nell'area di servizio Bevano, lungo.

