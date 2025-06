Furti a raffica in paese | ladri colpiscono le auto dei turisti

Furti a raffica scuotono il tranquillo paese di Ledro, dove i turisti sono stati vittime di un'ondata di scippi e danneggiamenti alle auto. La località , nota per la sua bellezza, si trova ora a dover affrontare un episodio sgradevole che ha lasciato molti senza parole. Questa brutta disavventura evidenzia quanto sia importante mantenere alta l’attenzione e la sicurezza. Ma cosa è realmente successo? E come si sta muovendo la comunità per ripristinare la serenità ?

Brutta disavventura in località Pur a Ledro per alcuni turisti giunti in Trentino per trascorrere qualche giorno di vacanza e che invece si sono ritrovati con i finestrini delle proprie macchine danneggiate e una borsetta rubata. Il fatto risale a qualche giorno fa ed ha riguardato coinvolto i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

