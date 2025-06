Fuori programma a Roma Totentanz Oona Doherty e Compagnia Zappalà

Roma si prepara a vivere un'estate all'insegna della danza contemporanea con 'Fuori Programma', il festival internazionale che celebra la sua decima edizione sotto il titolo evocativo 'In-Canti'. Dopo le residenze artistiche al Teatro Biblioteca Quarticciolo, l’evento si sposterà tra location iconiche come il Teatro India e i Mercati di Traiano, regalando al pubblico esperienze uniche. Un’occasione imperdibile per scoprire le nuove tendenze del movimento artistico, culminando in uno spettacolo esclusivo al Parco...

Roma, 26 giu. (askanews) – Dopo le residenze artistiche al Teatro Biblioteca Quarticciolo, al via martedì 2 luglio ‘Fuori Programma’, il festival internazionale di danza contemporanea della Capitale con la direzione artistica di Valentina Marini, che per la sua decima edizione ha scelto l’evocativo titolo In-Canti. Il cartellone degli spettacoli coinvolgerà il Teatro India, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali per concludersi al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, attraverso un percorso di performance en plein air al tramonto, musica dal vivo, installazioni coreografiche e creazioni site specific. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fuori - programma - roma - totentanz

Papa Leone su X e Instagram eredita gli account social di Bergoglio. Oggi nuovo fuori programma dagli agostiniani - Papa Leone XIV ha sorpreso tutti con una visita inaspettata al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, a pochi giorni dal suo insediamento.

Udite udite! Stanno tornando i nostri contest! Prossimamente vi manderemo #gratis a #FuoriProgramma. Studiate e, come si dice in questi casi, save the date https://informagiovaniroma.it/contest/contest-fuori-programma-2025-totentanz/… Vai su X

Al festival internazionale di danza contemporanea “Fuori programma”, tutte e tutti gli #studentiSapienza accedono con biglietti ridotti! Sapienza, in occasione della decima edizione di “Fuori Programma”, ha attivato una convenzione a favore di #studentiSapi Vai su Facebook

“Fuori programma”, a Roma Totentanz, Oona Doherty e Compagnia Zappalà; Marcos Morau porta 'Totentanz' al Teatro India: danza contemporanea e riflessione; TOTENTANZ. MORGEN IST DIE FRAGE.

“Fuori programma”, a Roma Totentanz, Oona Doherty e Compagnia Zappalà - (askanews) – Dopo le residenze artistiche al Teatro Biblioteca Quarticciolo, al via martedì 2 luglio ‘Fuori Programma’, il festival internazionale di danza contemporanea della Capitale c ... Scrive askanews.it

Marcos Morau e La Veronal al Teatro India: esplorazione teatrale con 'Totentanz' - Teatro India Roma presenta spettacolo teatrale TOTENTANZ. Riporta mentelocale.it