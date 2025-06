Fuori al Teatro ai Colli

Nel cuore di Roma, nel 1980, Goliarda Sapienza esce dal carcere e affronta la sfida di trovare un’occupazione per evitare lo sfratto. Ignorata come scrittrice, si consola con le ex compagne di cella, trovando in loro un legame profondo e autentico. Una storia di resilienza e amicizia che si svolge nel suggestivo Teatro ai Colli, un luogo che racconta il potere della solidarietà umana e della passione artistica.

Roma, 1980. Uscita dal carcere, Goliarda Sapienza cerca un lavoro per evitare lo sfratto. Ignorata come scrittrice, trova conforto solo nelle ex compagne di cella. Locandina film ufficio stampa Teatro ai Colli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fuori al Teatro ai Colli il 3 agosto 2025.

