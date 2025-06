Fuoco e fiamme in Italia | 14 incendi in una sola giornata la situazione è drammatica

L’Italia si trova ancora una volta in prima linea nella battaglia contro gli incendi, con 14 roghi divampati in un solo giorno e 232 aree colpite. La terra brucia sotto il sole cocente, alimentata da vento e siccità. Agricoltori e soccorritori uniscono le forze in un’azione disperata per contenere il dramma. La lotta contro questi disastri ambientali non si ferma, e ora più che mai, dobbiamo agire per proteggere il nostro patrimonio naturale.

La terra continua a bruciare. È una lotta senza sosta quella contro i roghi che, ancora una volta, hanno messo in ginocchio l’Isola. Oggi si sono contati 14 incendi in diverse zone del territorio, di cui 8 così estesi da richiedere l’intervento dei mezzi aerei regionali e nazionali. Una giornata rovente, aggravata da temperature elevate, vento e siccità, che hanno favorito la propagazione delle fiamme. Nelle campagne, gli agricoltori hanno guardato impotenti le lingue di fuoco avvicinarsi ai pascoli e ai muretti a secco. In cielo, i Canadair disegnavano traiettorie veloci, carichi d’acqua e urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fuoco e fiamme in Italia: 14 incendi in una sola giornata, la situazione è drammatica

In questa notizia si parla di: incendi - giornata - fuoco - fiamme

Giornata di fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia: tre incendi in poche ore, minacciata anche una casa | FOTO - Una giornata drammatica per Tarquinia e Civitavecchia, con tre incendi che hanno messo a rischio anche abitazioni.

Giornata di fiamme: 40 incendi in tutta l’isola, canadair ed elicottero in azione Vigili del fuoco impegnati su più fronti, grandi roghi a Furtei e Bonorva Vai su Facebook

Giornata di fuoco in Sardegna: 14 incendi, in azione canadair ed elicotteri; Fiamme in Sardegna, un’altra giornata d’inferno: ettari in fumo e mezzi aerei in azione; Giornata di fuoco, doppio incendio minaccia abitazioni e aree verdi.

Giornata di incendi in Sardegna, elicotteri e Canadair in azione - Sono 14 gli incendi segnalati oggi su tutta l'isola, otto dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Riporta rainews.it

Giornata di incendi a Sassari, bruciano le campagne di tre paesi - Nella provincia di Sassari, nella giornata di oggi, 26 giugno, si sono verificati tre incendi. Si legge su sassarioggi.it