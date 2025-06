Funerali di Arnaldo Pomodoro | Il maestro non verrà dimenticato

Un arrivederci sobrio e rispettoso per uno dei grandi maestri dell'arte contemporanea italiana. La chiesa di San Fedele si è riempita di emozioni e ricordi, testimoniando l'affetto e l'ammirazione per Arnaldo Pomodoro, scomparso il 22 giugno a Milano. La sua presenza rimarrà indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e ammirarlo. La sua eredità artistica continuerà a vivere, così come il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo.

Una folla di persone ha riempito la chiesa di San Fedele per dare l'ultimo saluto ad Arnaldo Pomodoro, morto a Milano il 22 giugno. Il feretro ha fatto ingresso in spalla agli addetti delle onoranze funebri: una semplicissima bara in legno chiaro, perfettamente rettangolare. Senza troppi fronzoli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

