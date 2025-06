Funerali Alvaro Vitali le lacrime e la commozione della moglie Stefania

Oggi, nella sobria cornice della chiesa di San Pancrazio a Roma, si è svolto l’ultimo saluto ad Alvaro Vitali, figura amata e stimata nel mondo dello spettacolo. La cerimonia, intensa e carica di emozioni, ha visto la commozione profonda di Stefania Corona, sua fedele compagna di vita. Un addio che ha toccato il cuore di tutti, ricordando l’importanza dei legami autentici e delle persone che lasciano un’impronta indelebile nel nostro cammino.

Nel primo pomeriggio di oggi, il feretro di Alvaro Vitali ha fatto il suo ingresso nella chiesa romana di San Pancrazio, accolto da un gruppo ristretto di persone. Il commiato è avvenuto in un clima di discrezione e intimità, segnato dalla presenza silenziosa ma intensa di chi aveva condiviso con lui un tratto di vita. Al centro della scena, più delle assenze e dei volti noti, c'è stato lo sguardo addolorato di Stefania Corona, storica compagna dell'attore, che ha partecipato alla cerimonia insieme alla figlia Sara. Un momento che ha dato voce, più delle parole, a una storia personale e pubblica fatta di legami profondi e ferite mai completamente rimarginate.

