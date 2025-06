Funerali Alvaro Vitali la presenza di una donna non passa inosservata | ecco chi era

Giovedì 26 giugno 2025, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Pancrazio a Roma, si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, celebre attore e volto indimenticabile del cinema italiano. Tra i numerosi amici e colleghi presenti, una donna ha catturato l’attenzione: il suo sguardo intenso e le emozioni palpabili hanno lasciato tutti senza parole, rivelando ancor di più il profondo legame che la univa al compianto artista. Ma chi era questa figura così significativa?

Personaggi tv. Giovedì 26 giugno 2025, nella Chiesa di San Pancrazio a Roma, si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno all’età di 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva. La funzione ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, tra cui Carlo Verdone, Fulvio Abbate, Sergio Martino e Nadia Bengala. Tra le presenze non è passato inosservato un dettaglio: una donna commossa, con gli occhi nascosti da grandi occhiali da sole neri, seduta in prima fila. La sua presenza ha suscitato curiosità e domande tra i presenti fino alla rivelazione. Leggi anche: Funerali di Alvaro Vitali, Carlo Verdone rompe il silenzio e si commuove Alvaro Vitali, se ne va un’icona della comicità. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Funerali Alvaro Vitali, la presenza di una donna non passa inosservata: ecco chi era

funerali - alvaro - vitali - presenza

