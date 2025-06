Funerali Alvaro Vitali la moglie Stefania Corona | Aveva carattere molto forte anche se soffriva

Il ricordo di Alvaro Vitali si intreccia con le parole della moglie Stefania Corona, che rivela il suo carattere forte e la profonda sofferenza nascosta dietro un sorriso. In un momento così difficile, emerge la sua introspezione e il rispetto per le sue scelte personali. Le emozioni condivise ci ricordano quanto l’amore e l’amicizia siano valori preziosi, soprattutto in momenti di addio come questo.

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 "Carlo Verdone è stato un grande amico, lo ringrazierò sempre. Gli amici che gli hanno voltato le spalle? Alvaro aveva un carattere molto forte, però quanto soffriva dentro, su alcune persone ci ha sofferto molto. Non voglio aggiungere polemiche però. SarĂ cremato, per sua volontĂ e ha scelto lui la canzone che abbiamo ascoltato, lui era amante del Country" così Stefania Corona, moglie di Alvaro Vitali, a margine del funerale dell'attore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Funerali Alvaro Vitali, la moglie Stefania Corona: "Aveva carattere molto forte, anche se soffriva"

In questa notizia si parla di: molto - alvaro - vitali - moglie

Alvaro Vitali, sorpresa dopo la morte: cosa vedremo molto presto - L’addio a Alvaro Vitali, il re indiscusso della comicità italiana e volto iconico di Pierino, segna la fine di un'epoca.

FUNERALI ALVARO VITALI - Stefania Corona, L'ex moglie di Alvaro Vitali, è seduta in prima fila nella chiesa di San Pancrazio, accanto a Carlo Verdone, tra i pochi personaggi noti arrivati per salutare l'attore romano. Vai su Facebook

Translate postAlvaro Vitali, “La volta buona” rimuove dai social i video dell’ex moglie Vai su X

Alvaro Vitali, l'ex moglie Stefania Corona: «Ha sofferto molto per esser stato messo da parte da alcune person; Morte di Alvaro Vitali, dalla lettera alla moglie Stefania Corona alle ultime parole in tv di lei; I funerali di Alvaro Vitali, le parole della moglie Stefania Corona.

Alvaro Vitali, la moglie Stefania Corona al funerale: «Ha sofferto molto per essere stato messo da parte da alcune persone» - «Alvaro aveva un carattere molto forte, però quanto soffriva dentro, su alcune persone ci ha sofferto molto. Si legge su msn.com

Funerali di Alvaro Vitali: le parole di Carlo Verdone, della moglie e dell’amico - Per l’ultimo saluto ci sono stati i suoi familiari, i suoi amici, ma pochissimi personaggi del mondo d ... Lo riporta msn.com