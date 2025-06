Funerali Alvaro Vitali la moglie Stefania Corona | Aveva carattere molto forte anche se soffriva – Il video

In un momento di grande commozione, Stefania Corona ricorda con affetto e sincerità Alvaro Vitali, un uomo dal carattere forte ma dal cuore fragile. La sua volontà di essere cremato e la scelta della canzone country riflettono la sua personalità complessa e autentica. Un tributo toccante che ci invita a riflettere sulla profondità delle emozioni dietro le maschere pubbliche. La sua storia rimarrà impressa nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 "Carlo Verdone è stato un grande amico, lo ringrazierò sempre. Gli amici che gli hanno voltato le spalle? Alvaro aveva un carattere molto forte, però quanto soffriva dentro, su alcune persone ci ha sofferto molto. Non voglio aggiungere polemiche però. Sarà cremato, per sua volontà e ha scelto lui la canzone che abbiamo ascoltato, lui era amante del Country" così Stefania Corona, moglie di Alvaro Vitali, a margine del funerale dell'attore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

