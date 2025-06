Funerali Alvaro Vitali a Roma l’ultimo saluto | tanti assenti | FOTOGALLERY

Oggi Roma si è fermata per l'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, un momento di grande emozione e ricordi condivisi. Nonostante le molte assenze, tra cui figure di spicco, la presenza di Carlo Verdone ha toccato il cuore dei presenti, ricordando con affetto il percorso artistico e umano del grande attore. La fotogallery cattura i momenti più significativi di questa commemorazione, lasciando un'importante testimonianza di stima e affetto.

Oggi si sono tenuti i funerali di Alvaro Vitali, tante assenze ma importante è stata la presenza di Carlo Verdone che lo ha ricordato con profondo affetto

Morte di alvaro vitali: la decisione della famiglia sui funerali divide l’opinione pubblica - La scomparsa di Alvaro Vitali ha lasciato un vuoto nel cuore della commedia italiana, ma la decisione della famiglia sui funerali ha diviso l’opinione pubblica.

Nella chiesa di San Pancrazio a Roma i funerali di Alvaro Vitali, scomparso a 75 anni. Le parole dell'ex moglie Stefania Corona, in lacrime durante l'omelia.

I funerali di #AlvaroVitali oggi nella Chiesa di San Pancrazio a Roma: orario di inizio, le esequie non saranno in diretta tv

Funerali Alvaro Vitali, il prete ricorda che in vita gli è mancato il rispetto: Stefania Corona in lacrime; Alvaro Vitali, funerali nella Chiesa di San Pancrazio. Verdone: «?Faceva cinema vero, ma non so se il cinema e; Funerali Alvaro Vitali a Roma, verrà cremato. Verdone: era un gran signore, faceva cinema vero.

Funerali Alvaro Vitali, la moglie Stefania Corona: "Aveva carattere molto forte, anche se soffriva" - "Carlo Verdone è stato un grande amico, lo ringrazierò sempre."

Alvaro Vitali, l'ex moglie Stefania Corona in lacrime davanti alla bara: al funerale c'è Carlo Verdone, le tante assenze degli altri colleghi attori