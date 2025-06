Fumo nero e fiamme dal motore di un aereo Poi l’atterraggio d’emergenza e la messa in sicurezza | terrore e panico per 153 passeggeri

Un volo da Las Vegas a Charlotte si trasforma in scena di paura e adrenalina: fumo nero e fiamme dal motore scatenano un atterraggio d'emergenza che, fortunatamente, conclude senza feriti. La rapida reazione dei piloti ha evitato il peggio, ma il panico tra i 153 passeggeri è stato palpabile. Un episodio che ricorda quanto siano fondamentari la prontezza e la sicurezza nel volo.

Panico e terrore su un volo diretto da Las Vegas a Charlotte. Nella mattina di mercoledì 25 giugno, un volo dell’ American Airlines è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un incendio scoppiato poco dopo la partenza. Le immagini, riprese prontamente, hanno fatto immediatamente il giro del web. Per fortuna, non si registrano feriti o morti. Prima il decollo, poi la fuoriuscita di fumo nero da uno dei motori e infine le fiamme: momenti di paura a bordo dell’areo per 153 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il pilota dell’areo ha fatto un atterraggio d’emergenza, rientrando sulla pista di Las Vegas da cui era partito pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fumo nero e fiamme dal motore di un aereo. Poi l’atterraggio d’emergenza e la messa in sicurezza”: terrore e panico per 153 passeggeri

In questa notizia si parla di: fumo - nero - fiamme - atterraggio

Incendio a Imola: fumo nero dal tetto di un capannone in via Selice - Imola, 15 maggio 2025 – Un denso fumo nero si alza dal tetto di un capannone in via Selice, visibile da chilometri di distanza.

L'incidente è avvenuto durante il decollo, indicano le emittenti televisive. Le immagini mostrano rottami in fiamme, con un denso fumo nero che si leva nel cielo sull'aeroporto Vai su Facebook

Una palla di fuoco all'improvviso, fumo e fiamme: 282 passeggeri evacuati sulla pista di atterraggio; Fuoco al Campo volo. Un inferno senza feriti. Vanno in fumo 4 hangar e 7 ultraleggeri; Il video di un aereo col motore in fiamme sopra Fiumicino: è atterrato senza problemi.

Paura in volo, incidente per un aereo: fumo e fuoco ad un motore. Le immagini - Ore di apprensione per un aereo della American Airlines vittima di una problematica a pochi minuti dal decollo. Si legge su msn.com

Paura in volo, fumo e fiamme da un motore di un volo American Airlines: l’aereo torna a Las Vegas - Un volo American Airlines è rientrato a Las Vegas poco dopo il decollo per fumo e fiamme da un motore. Lo riporta fanpage.it